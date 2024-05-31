В Альметьевске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого

В Альметьевске росгвардейцы совместно с полицейскими по горячим следам задержали нетрезвого мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Накануне около полудня патрулирующий наряд получил информацию из полиции о том, что в квартире дома по улице Гафиатуллина произошло убийство. Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу, где обнаружили труп 65-летнего хозяина квартиры с множественными кровоподтеками, ножевыми ранениями на различных частях тела. На тот момент в квартире уже находился сотрудник уголовного розыска отдела полиции. Он сообщил патрульным, что смертельные ранения нанес нетрезвый молодой человек.

Инцидент произошел после совместного употребления алкогольных напитков и последующей ссоры. В результате конфликта гость избил собутыльника, нанес несколько ударов ножом и сбежал.

Уточнив приметы и адрес места проживания подозреваемого, росгвардейцы вместе с полицейскими приступили к его поиску. Подозреваемого обнаружили во дворе того же дома, где произошло преступление.

Нетрезвый 26-летний мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».