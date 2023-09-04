В Альметьевске задержали закладчика с 60 свертками мефедрона

В отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Альметьевскому району поступило сообщение о местном жителе, который занимается распространением наркотиков.

Оперативникам удалось задержать 32-летнего мужчину возле одного из домов по улице Пугачева. При себе у него находились 60 свертков с мефедроном весом 96,11 грамм.

В результате осмотра съемной квартиры мужчины, оперативники изъяли несколько тарелок с порошкообразным веществом, а также предположительно таблетки с наркотическим веществом. Всего изъято 27,39 грамм гашиша, 120,85 грамм мефедрона и 1,54 грамм MDMA.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Мужчина рассказал, что нашел подработку в одном из мессенджеров. По указанию координатора, он забрал оптовую партию наркотиков и в своей квартире расфасовал их на более мелкие партии. Далее он должен был оборудовать тайники-закладки на территории Альметьевска.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.