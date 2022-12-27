В Альметьевске задержали троих закладчиков, у которых нашли полкило мефедрона

В полицию поступила информация о нескольких молодых людях, которые делали закладки с наркотиками на территории Альметьевска. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Альметьевскому району вместе с коллегами из УФСБ задержали троих жителей Маркса Саратовской области, у которых нашли свертки с синтетическим наркотиком.

Такие же свертки нашли во время обыска их съемной квартиры, а также в самих закладках, которые они уже успели сделать. Экспертиза показала, что в свертках был мефедрон общей массой более 450 граммов.

Также в квартире нашли электронные весы, респираторы, изоленту, фольгу и другие предметы, которые использовали молодые люди для своей незаконной «работы».

Как они рассказали, они наткнулись в одном из мессенджеров на предложение подработки наркозакладчиками с доходом около 100 тысяч рублей в неделю. Для этого они перебрались в Альметьевск, забрали тут крупную партию наркотиков в указанном месте, и расфасовывали ее на более мелкие закладки.

Однако теперь молодых людей ждет лишь уголовная ответственность: на них возбудили дело за сбыт наркотиков. Сейчас они находятся под стражей, как сообщили в пресс-службе МВД по РТ.