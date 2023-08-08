В Альметьевске задержали мужчину, который приглашал детей домой и склонял к интиму

В Альметьевске задержан мужчина, который склонял к интиму детей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В отдел по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана поступила информация о том, что местный житель причастен к преступлениям против половой неприкосновенности и развратным действиям в отношении несовершеннолетних.

Как выяснилось, мужчина знакомился с несовершеннолетними, приглашал их к себе домой, угощал едой и сладостями, давал смотреть фильмы и играть в компьютерные игры, а через некоторое время склонял подростков к интиму, обещая заплатить.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вместе с сотрудниками УУП и ПДН ОМВД России по Альметьевскому району установили и задержали 28-летнего местного жителя.