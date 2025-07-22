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Происшествия 22 июля 2025 08:25

В Альметьевске задержали мужчину, который домогался до мальчика

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В социальных сетях появились кадры, на которых мужчина домогается до маленького мальчика во дворе дома на улице Гафиатуллина в Альметьевске.

Как стало известно «Татар-информу», позже мама мальчика обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что до ее сына домогался неизвестный мужчина.

Правоохранительные органы задержали мужчину, который был ранее судим за кражи.

Сам мужчина был сильно пьяным. К расследованию подключился Следственный комитет.

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