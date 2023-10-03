В Альметьевске задержали 15-летнего парня, который забирал у обманутых пенсионеров деньги

В Альметьевске задержали 15-летнего курьера, который забирал у обманутых аферистами пенсионеров деньги, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

Полицейские выяснили, что аферисты звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Жертвам они сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП и нужны деньги, чтобы они избежали уголовной ответственности.

Пенсионеры все свои сбережения отдавали курьеру, а подозреваемый переводил деньги на счет мошенников.

В процессе проверки было установлено, что подросток успел забрать у трех пенсионерок более 600 тысяч рублей.

После задержания парень рассказал, что подработку курьером он нашел в социальной сети, а за труды получал в качестве вознаграждения 10% от отправленной мошенникам суммы.