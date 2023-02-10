В Альметьевске за прошлый год ввели 128 тыс. квадратных метров жилья

В Альметьевском районе за прошедший 2022 год ввели 128 тыс. квадратных метров жилья, из которых 3,6 тыс. «квадратов» приходятся на многоквартирные дома и 124,4 тыс. — индивидуальные дома. Об этом сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Для развития городу требуется пространство для роста, для размещения новых горожан, но подходить к этому необходимо максимально взвешенно. Основной ориентир — комфортная, разнообразная застройка с обеспечением всей социально значимой инфраструктурой. Основополагающий принцип застройки, который сегодня реализуется, сохранение концепции 15-минутного города. Обеспечение всех базовых потребностей в шаговой доступности: медицина, образование, сервисы, рекреация», — сказал Нагуманов.

Он отметил, что отсутствие свободных предложений на рынке недвижимости сдерживает город в возможности быстрого набора жителей.

«При этом проведенный анализ маятниковой миграции говорит о том, что ежедневно в город на работу въезжает более 20 000 человек. Это подтверждает возможность экстенсивного роста населения при создании необходимых условий. Концепцией генерального плана предусмотрено строительство 3,5 млн кв. метров многоквартирного жилья. Планируемый объем застройки образуется из трех составляющих: ипотечная программа для сотрудников Татнефти, коммерческое жилье и социальная ипотека для сотрудников бюджетных организаций», — добавил глава Альметьевска.