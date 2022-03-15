В Альметьевске за две недели марта вывезено более 300 самосвалов со снегом

Альметьевскими службами продолжается активная работа по очистке и вывозу снега с улиц города. За две недели марта, с 1 по 15-е число, МУП «ГУАД» и управляющие компании города вывезли 4 тыс. кубометров снега, или 333 «КАМАЗа». Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

Помимо этого, производится очистка 520 скатных кровель многоквартирных домов от наледи и снежных шапок.

«Мной поставлена задача усилить эту работу. Городские службы должны активнее работать, потому что те снегопады, которые проходят в последние дни, и предстоящая оттепель могут превратить эти осадки в ледяные образования на крышах домов», — отметил Нагуманов.



«Если у вас возникли вопросы по уборке дворов или крыш ото льда, то необходимо звонить в службу „Открытый Альметьевск“ по телефону 000 с городского или 8(8553) 000 000 с сотового», — сказал мэр.