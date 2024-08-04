В Альметьевске за 100 млн руб. отремонтируют улицы на участках для многодетных

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В Альметьевском районе планируют капитально отремонтировать улично-дорожную сеть на участках, выделенных многодетным семьям. На первый этап работ направят 100 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

До 25 ноября подрядчику предстоит обновить более 7 км дорог. Это в том числе улицы Шангена Донгоряна, Дружбы народов, Сказочная, Кырлай, Шакирзянова и другие — в списке 10 улиц Альметьевска и одна в населенном пункте Кульшарипово.

Заказчик работ — Главтатдортранс, средства на капремонт выделят из бюджета Татарстана.