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Экономика 4 августа 2024 07:30

В Альметьевске за 100 млн руб. отремонтируют улицы на участках для многодетных

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В Альметьевске за 100 млн руб. отремонтируют улицы на участках для многодетных
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Альметьевском районе планируют капитально отремонтировать улично-дорожную сеть на участках, выделенных многодетным семьям. На первый этап работ направят 100 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

До 25 ноября подрядчику предстоит обновить более 7 км дорог. Это в том числе улицы Шангена Донгоряна, Дружбы народов, Сказочная, Кырлай, Шакирзянова и другие — в списке 10 улиц Альметьевска и одна в населенном пункте Кульшарипово.

Заказчик работ — Главтатдортранс, средства на капремонт выделят из бюджета Татарстана.

#ремонт дорог
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