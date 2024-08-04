Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Альметьевске за 100 млн руб. отремонтируют улицы на участках для многодетных
В Альметьевском районе планируют капитально отремонтировать улично-дорожную сеть на участках, выделенных многодетным семьям. На первый этап работ направят 100 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
До 25 ноября подрядчику предстоит обновить более 7 км дорог. Это в том числе улицы Шангена Донгоряна, Дружбы народов, Сказочная, Кырлай, Шакирзянова и другие — в списке 10 улиц Альметьевска и одна в населенном пункте Кульшарипово.
Заказчик работ — Главтатдортранс, средства на капремонт выделят из бюджета Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»