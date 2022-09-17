Художники и жители Альметьевска создали миниатюрные арт-объекты и мурал

В Альметьевске завершился последний сезон паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках». Итогом серии просветительских мероприятий стали персональные уличные работы жителей города из мозаики и мурал «Әлмәт — җәннәт/Альметьевск — рай» на фасаде здания ТК «Юлдаш» со стороны автовокзала.

Мозаичные панно появились в рамках лаборатории Almet mosaic арт-группы «Фрукты», а мурал помогала создавать известная художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова. Как уточнила «Татар-информу» куратор паблик-арт-программы Екатерина Удалова, перед созданием объектов участники посетили установочные сессии.

«Работа расположена на территории автовокзала. Это место, где люди встречаются и расстаются. Я решила изобразить встречу мужчины и женщины, а также теплые образы конца лета, которые они привезли с собой с дач и из деревень. Тут и сумка, полная гладиолусов, и яблоки, рассыпанные по траве, и подсолнухи, склонившие головы под тяжестью созревших семечек. Урожай теплых дней», — рассказала о концепции мурала Наталья Пастухова.

Екатерина Удалова заметила, что за пять лет реализации проекта для жителей Альметьевска состоялось около 100 образовательных офлайн- и онлайн-мероприятий — от мастер-классов и лабораторий известных художников, лекций ведущих экспертов, историков и искусствоведов до веломаскарадов, спектакля-карнавала, перфомансов и нетривиальных открытий арт-объектов. «Создание совместного мурала с жителями, который встречает приезжающих в город, — прекрасное и логичное завершение этой большой программы», — отметила она.

Результатом четырехдневной совместной лаборатории арт-группы «Фрукты» (Пермь) и художника-мозаичиста Rastvornadomu из Ростова-на Дону стали целых шесть уличных работ.

Теперь внимательные прохожие Первого поселка смогут обнаружить зонтик под дождем, маяк, котика в окне, включенную лампочку, сосульки, вентиль на сточной трубе и девушку на серфе. Арт-объекты расположены в самых неожиданных местах, но очень хорошо вписываются в окружение по смыслу и сюжету.

Организаторы совместного проекта компании «Татнефть», бюро «Новь» и Института исследования стрит-арта считают, что подобные коллаборации — очень важное и масштабное направление паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках», направленное на знакомство самых разных аудиторий с современным искусством, вовлечение их в волшебный процесс творчества.