news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 25 сентября 2026 14:19

В Альметьевске хирурги спасли 9-летнюю девочку с большой кистой в животе

Читайте нас в

Хирурги детской больницы Альметьевска спасли 9-летнюю девочку с крупной кистой брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба Альметьевской ЦРБ.

В хирургическое отделение Альметьевской детской больницы поступила девочка с жалобами на сильные боли в животе, рвоту и повышенную температуру. Обследование выявило кисту размером во всю полость малого таза. Ребенка экстренно госпитализировали.

«Хирурги выявили перекрут кисты яичника с кровоизлиянием – это опасное состояние, при котором нарушается кровоснабжение органа, промедление может привести к необратимым последствиям. В таких случаях счет идет на часы», – рассказали в Альметьевской ЦРБ.

Врачи сохранили яичник и удалили кисту размером девять сантиметров в диаметре. Операция прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо.

#альметьевская црб #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

«Казаньоргсинтез» в I полугодии нарастил продажи полиэтилена на 4%

24 сентября 2026

«Нижнекамскнефтехим» увеличил переработку нафты, продажи пластиков и олефинов

24 сентября 2026
Новости партнеров