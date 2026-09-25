В Альметьевске хирурги спасли 9-летнюю девочку с большой кистой в животе

Хирурги детской больницы Альметьевска спасли 9-летнюю девочку с крупной кистой брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба Альметьевской ЦРБ.

В хирургическое отделение Альметьевской детской больницы поступила девочка с жалобами на сильные боли в животе, рвоту и повышенную температуру. Обследование выявило кисту размером во всю полость малого таза. Ребенка экстренно госпитализировали.

«Хирурги выявили перекрут кисты яичника с кровоизлиянием – это опасное состояние, при котором нарушается кровоснабжение органа, промедление может привести к необратимым последствиям. В таких случаях счет идет на часы», – рассказали в Альметьевской ЦРБ.

Врачи сохранили яичник и удалили кисту размером девять сантиметров в диаметре. Операция прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо.