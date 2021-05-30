Представители мусульманской общины Альметьевска вручили Коран Хабибу Нурмагомедову

Альметьевск посетил российский боец смешанных боевых единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. В Нефтеграде он побывал в Центре хоккейной подготовки «Нефтяник», спортивном комплексе «Мирас» и культурном центре «Алмет». На пресс-конференции представители мусульманской общины подарили гостю Коран.

«Визит звезды мирового уровня — значительный вклад в популяризацию спорта», — отметили в пресс-службе Альметьевского района Татарстана.

В Центре подготовки хоккеистов «Нефтяник» и спортивном комплексе «Мирас» прославленный спортсмен встретился с воспитанниками спортивных школ города. Юные спортсмены задавали вопросы Хабибу, фотографировались со звездой. Хабиб пожелал альметьевцам удачи и выдержки, ведь, как он считает, самое главное в спорте — это терпение и дисциплина.

«Встреча и личное общение со столь именитым и прославленным спортсменом вдохновят юных атлетов, придадут им сил и мотивируют еще усерднее заниматься для достижения высоких результатов», — поделились мнением представители администрации муниципалитета.

Также Хабиб Нурмагомедов посетил общественный центр «Алмет», который уже стал одним из наиболее популярных мест культурного отдыха жителей и гостей нефтяного региона.

Свой насыщенный день Хабиб завершил за просмотром «бомбового» футбола. «С 1998 года практически все финалы Лиги Чемпионов смотрю в прямом эфире, и этот финал не стал исключением», — написал он в своем Instagram.

Визит был организован Федерацией ММА.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.