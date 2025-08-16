В Альметьевске выявили несанкционированную свалку площадью более 140 кв. м.

фото: Минэкологии РТ

Инспектора Минэкологии РТ обнаружили на ул. Геофизическая-Шоссейная в Альметьевске несанкционированную свалку строительных отходов площадью 141 кв. м. Причем ее зафиксировали на частной территории. Ранее татарстанцы сообщали о груде мусора в систему «Народный контроль».

«На участке оказались остатки деревянных ящиков, алюминиевые тары, лом бетона и бортовых камней, отходы цемента», - говорится в сообщении Минэкологии РТ.

Отмечается, что эта свалка нанесла природе ущерб на сумму более 118 тыс. рублей.

В итоге экологи потребовали нарушителя, а им оказалось физлицо, немедленно устранить нарушение и возместить причиненный ущерб.

В Минэкологии РТ также напомнили татарстанцам, что обо всех фактах нарушения природоохранного законодательства они могут сообщить в платформе обратной связи «ПОС», в интернет-приемной, в системе «Народный контроль» категория «Экология» или в мобильном приложении «Школьный экопатруль».