В Альметьевске выступят рэпер Slame, Егор Шип и Анет Сай

19 сентября, в единый день голосования, в Альметьевске состоится большой концерт с участием российских и татарских звезд. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Концертная программа начнется в 15.30 и будет проходить до 21.00 на центральной сцене площади Нефтяников. В 16.30 на сцену выйдет казанская кавер-группа Jamberry, в 17.40 — татарская кавер-группа Mingazov, в 18.45 — артист лейбла Black Star рэпер Slame, в 19.35 — Егор Шип, в 20.15 — певица Анет Сай.

В полдень на малой сцене площади ДК Нефтьче состоится детская развлекательная программа с интерактивно-игровыми точками, ростовыми куклами и тик-ток вечеринка. Мастер-классы представят детские художественные школы, картинные галереи и краеведческий музей, библиотеки города.

В 10.00 на верхней части площади ДК Нефтьче стартовала сельскохозяйственная ярмарка. Сельхозпроизводители предлагают молочную, мясную, овощную, ягодную, медовую, хлебобулочную, полуфабрикатную продукцию и саженцы.

Кроме того, с 8.00 до 20.00 здесь проходит акция «Бережливый Альметьевск». Волонтеры экологического движения рядом с избирательными участками проводят сбор батареек и пластиковых крышек.