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В Альметьевске вынесли приговор водителю, который на «ГАЗели» сбил пешехода и скрылся
В Альметьевске вынесли приговор водителю «ГАЗели», который, двигаясь назад, наехал на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Альметьевского городского суда РТ.
Установлено, что 28-летний водитель «ГАЗели» решил уступить дорогу встречному автомобилю и начал двигаться назад. Не убедившись в отсутствии на проезжей части пешеходов, он совершил наезд на пешехода. В результате женщина получила телесное повреждение, которое причинило тяжкий вред здоровью.
Стоит отметить, что после наезда на пешехода водитель «ГАЗели» не вызвал скорую помощь и скрылся с места ДТП.
Позднее полицейским удалось задержать мужчину. В суде он полностью признал свою вину и сообщил, что возместил моральный вред потерпевшей в размере 30000 рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев. Наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, отметили в пресс-службе суда.
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