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В Альметьевске вынесли приговор туроператору за махинации на 1 млн рублей
Альметьевский городской суд вынес приговор 36-летней местной жительнице за мошенничество в особо крупном размере, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, с января 2020 года по декабрь 2021-го женщина заключала договоры с клиентами, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.
В итоге 16 человек остались без путевок и денег. Им причинен ущерб на общую сумму более 1 млн рублей.
Суд назначил туроператору наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба.
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