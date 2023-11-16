В Альметьевске вынесли приговор туроператору за махинации на 1 млн рублей

Альметьевский городской суд вынес приговор 36-летней местной жительнице за мошенничество в особо крупном размере, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, с января 2020 года по декабрь 2021-го женщина заключала договоры с клиентами, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

В итоге 16 человек остались без путевок и денег. Им причинен ущерб на общую сумму более 1 млн рублей.

Суд назначил туроператору наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба.