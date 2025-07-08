В Альметьевске врачи провели одновременно пять жизненно важных операций на сердце

В Альметьевске кардиохирурги межрайонной многопрофильной больницы провели одновременно пять жизненно важных операций на сердце пациента. Информация появилась на сайте Минздрава РТ.

Как рассказали в медучреждении, в кардиохирургическое отделение больницы поступил мужчина с жалобами на одышку при умеренной физической нагрузке. Привычные ходьба и подъем на второй этаж стали причинять неудобства и переносились с трудом.

На обследовании у пациента выявили тяжелую недостаточность митрального клапана, вызванную отрывом хорд задней створки. Со слов мужчины, с отрывом хорд митрального клапана он прожил более семи лет. За эти годы у него прогрессировала сердечная недостаточность, а сам орган увеличивался в размерах.

Врачи провели на сердце сразу пять сложных операций одновременно, используя искусственное кровообращение. Кардиохирургам потребовалось выполнить протезирование митрального клапана, восстановить трикуспидальный клапан сердца с помощью пластики. Медики шунтировали две сузившиеся коронарные артерии. Вдобавок, чтобы избежать образования тромбов после операции, они перевязали ушко камеры левого предсердия у его основания.

Благодаря слаженной работе бригады врачей удалось избежать значимой кровопотери. Операция длилась шесть часов. Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и продолжает восстановление.