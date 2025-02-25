В Альметьевске воспитательницу детсада уволили за грубое обращение с ребенком

Сегодня в социальных сетях появилась видеозапись из детского сада №29 в Альметьевске, где запечатлено, как воспитательница грубо выталкивает ребенка из-за стола. Ролик вызвал волну негодования среди горожан.

В связи с произошедшим руководство детского учреждения приняло решение об увольнении нянечки. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в Управлении образования города.

«Случай вопиющий, недопустимое поведение младшего воспитателя. С сегодняшнего дня младший воспитатель уволена», – сообщила начальник Управления образования Альметьевского района Ирина Павловская.