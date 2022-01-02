В Альметьевске волонтеры собрали корм и медикаменты для животных

Волонтеры в Альметьевске организовали акцию по сбору кормов, медикаментов и других нужных для животных вещей. В образовательных организациях и магазинах были расположены специальные корзины, где каждый мог оставить небольшой подарок для собак и кошек. Об этом пишут «Новости Юго-востока».

Все, что удалось собрать, было направлено в фонд «Кошкин дом», а это медикаменты, пеленки и около 23 тыс. рублей. Эти средства потратят на погашение части долгов за аренду помещения и лечение животных. Здоровые, прошедшие обработку от паразитов, они готовы к встрече с ответственным хозяином.

По словам руководителя частного пункта реабилитации «Кошкин дом» Марины Ивановой, животные остро нуждаются в еде и воде.

«Они кушают, пьют, у нас проблемы с водой, я из дома привожу, девочки тоже привозят», — рассказала зоозащитница.

Волонтер Дарья Козлова считает, что такие акции необходимо устраивать чаще, потому что самые незащищенные — это животные, дети, пожилые люди. «Этого, конечно недостаточно, это начало пути. Мы призываем всех неравнодушных, чтобы поддержали нас, тех, кто занимает животными», — подытожила волонтер.