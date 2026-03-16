В Альметьевске волонтеры с начала года отработали более 30 адресных заявок

С начала года волонтеры Альметьевска отработали более 30 адресных заявок, оказывая помощь ветеранам, одиноким пенсионерам и семьям бойцов, участвующих в специальной военной операции.

По данным городской администрации, добровольцы ежедневно выезжают по адресам, чтобы расчистить дворы и крыши, а также помогают пожилым людям решать сопутствующие бытовые вопросы.

Работу волонтеров координирует штаб социальной поддержки совместно с мобильными бригадами, сформированными из числа активистов молодежных организаций и студентов средних и высших учебных заведений, в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Отмечается, что адресная помощь охватила как городские микрорайоны, так и сельские поселения Альметьевского района. Подать заявку или стать волонтером можно по телефону 8 (8553) 26-01-01 или через платформу ДОБРО.РФ.