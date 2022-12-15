news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
15 декабря 2022  08:56
Полина Шевчук

В Альметьевске водитель «Жигулей» угробил пассажира, влетев на скорости в столб

news_top_970_100
В Альметьевске водитель «Жигулей» угробил пассажира, влетев на скорости в столб
фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельная авария произошла сегодня в Альметьевске, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Жигулей» 7-й модели превысил скорость, вылетел на встречку, где врезался в столб. От мощного удара автомобиль буквально обнял опору освещения.

 

Фото: ©  республиканская Госавтоинспекция

В результате аварии пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель с травмами в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняются.
 

 

Фото: ©  республиканская Госавтоинспекция

 

#смертельное дтп #погиб в дтп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное