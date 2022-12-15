В Альметьевске водитель «Жигулей» угробил пассажира, влетев на скорости в столб

фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельная авария произошла сегодня в Альметьевске, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Жигулей» 7-й модели превысил скорость, вылетел на встречку, где врезался в столб. От мощного удара автомобиль буквально обнял опору освещения.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате аварии пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель с травмами в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняются.

