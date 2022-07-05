В Альметьевске во время фестиваля Karakuz Almet Fest перекроют дороги

Во время проведения этнокультурного фестиваля Karakuz Almet Fest в Альметьевске частично перекроют движение транспортных средств. Ограничения будут действовать 16, 24, 30 и 31 июля, а также 6 и 7 августа, сообщили в пресс-службе главы Альметьевского района Татарстана.

16 июля с 14.30 до 17.00 для движения будет ограничен участок улицы Ленина (от ул. Радищева до ул. Марджани) и улицы Марджани (от ул. Ленина до ул. Белоглазова).

24 июля с 6.00 до 22.00 будет перекрыт участок улицы Малая Шевченко в районе городского Пляжа.

30 и 31 июля с 06.00 до 22.00 — для движения закроют участок улицы Белоглазова в районе Дворца спорта «Юбилейный».

6 и 7 августа с 6.00 до 22.00 ожидается ограничение движения на участке улицы Малая Шевченко в районе городского пляжа.