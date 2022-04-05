В Альметьевске во время экологического двухмесячника не будут белить бордюры и деревья

С 1 апреля в Альметьевске стартовал санитарно-экологический двухмесячник, который продлится до 31 мая. В этом году на 23 апреля и 14 мая в районе и городе запланированы субботники. Об этом во время прямого эфира сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Отмечу, что в этом году, как и предыдущие несколько лет подряд, традиционная покраска и побелка бордюров и деревьев производиться не будет. Всеми специалистами это признано бессмысленным и ненужным мероприятием. Поэтому показную красоту наводить не будем, а займемся реальными делами по очистке города», — сказал мэр.

По словам Нагуманова, в этот период дорожные службы будут проводить уборку дорог от грязи и пыли, а также влажную уборку улиц. Управляющие компании завершают вывоз ранее складированного снега на внутриквартальных территориях и очищают от мусора дворовые территории.

«Хочу также обратить внимание, что все учреждения и предприятия города и района обязаны соблюдать чистоту на своих территориях. В период двухмесячника прием мусора на полигон будет осуществляться на безвозмездной основе», — добавил руководитель района.