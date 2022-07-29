В Альметьевске во время чемпионата России по триатлону временно перекроют дороги

В Альметьевске 30 и 31 июля во время чемпионата России по триатлону временно перекроют центральные дороги, сообщили в городской администрации.

30 июля режим органичения движения будет действовать с шести утра до шести вечера, 31 июля — с шести утра до четырех часов вечера. Для автомобилистов будут перекрывать выезды на улицу Шевченко от ул. Маяковского до пр. Строителей; выезды с улиц Грибоедова, Радищева, Джалиля, Заслонова, Марджани, Базовая, Монтажная, Булгар, а также выезды с прилегающих территорий по маршруту соревнований.

Изменится и движение общественного транспорта: автобусы №4А/4Б будут объезжать по схеме «ул. Фахретдина — ул. Ленина — пр. Строителей», №6 — по схеме «ул. Фахретдина — ул. Индустриальная — ул. Базовая».

Остальные автобусные и троллейбусные маршруты продолжат работу в штатном режиме, добавили в пресс-службе Альметьевского района РТ.