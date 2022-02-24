В Альметьевске внедорожник Lexus вылетел с моста, один человек получил травмы

ДТП произошло накануне около полуночи на перекрестке улиц Заводская и Тухватуллина.

Фото: © очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, водитель внедорожника Lexus не справился с управлением и вылетел с дороги под мост. Иномарка зацепилась передней частью за трубопровод и буквально повисла над землей.

Фото: © очевидцы

«С места ДТП увезли одного пострадавшего. У него травмы головы. Машину из-под моста вытаскивали с помощью спецтехники», – уточнили свидетели ДТП.