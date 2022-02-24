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Происшествия
24 февраля 2022  08:40
Полина Шевчук

В Альметьевске внедорожник Lexus вылетел с моста, один человек получил травмы

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В Альметьевске внедорожник Lexus вылетел с моста, один человек получил травмы

ДТП произошло накануне около полуночи на перекрестке улиц Заводская и Тухватуллина.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, водитель внедорожника Lexus не справился с управлением и вылетел с дороги под мост. Иномарка зацепилась передней частью за трубопровод и буквально повисла над землей.

 

Фото: © очевидцы 

«С места ДТП увезли одного пострадавшего. У него травмы головы. Машину из-под моста вытаскивали с помощью спецтехники», – уточнили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

#вылетел с дороги #ДТП
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