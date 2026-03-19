В Альметьевске ветераны СВО могут пройти комплексный медосмотр за один день

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

В Альметьевске ветераны специальной военной операции проходят углубленную диспансеризацию по принципу «зеленого коридора». Всего же в 2025 году такую проверку здоровья по всей республике прошли около 3 тыс. бойцов.

Медосмотр организован на базе центральной районной больницы. Участники СВО приходят на прием вместе с социальными координаторами Фонда защитников Отечества. Для них действует приоритетное обслуживание – без очередей и с сопровождением по кабинетам.

«В течение 40 минут у меня были взяты все анализы, которые требовались, и я прошел консультации терапевта и эндокринолога. По принципу “зеленого коридора” – прямо берут за руку и водят по кабинетам», – рассказал ветеран СВО Виктор Шатрилов.

По словам медиков, многие военнослужащие возвращаются с ранениями или хроническими заболеваниями. Врачи проводят комплексную диагностику, назначают лечение и при необходимости направляют на реабилитацию.

Как отметил Шатрилов, сегодня он также работает социальным координатором фонда и помогает бойцам проходить обследование. «На фронте организм мобилизуется, некоторые даже насморком не болеют. А когда возвращаются, организм начинает вести себя по-другому – это многие испытали на себе», – подчеркнул он.

В 2024 году фонд совместно с Минздравом России запустил программу углубленной диспансеризации участников СВО и членов их семей. Она позволяет за короткое время пройти всех необходимых специалистов.

«Каждый участник СВО проходит комплексный медицинский осмотр: терапевта, невролога, хирурга, травматолога, ЛОРа, клинического психолога. При необходимости подключаем других специалистов, проводим дополнительные обследования – УЗИ, ФГДС. В отдельных случаях оформляется инвалидность», – сообщила врач общей практики Динара Абдунасырова.

По ее словам, работа с ветеранами требует особого внимания и вовлеченности. «Ближе к сердцу принимаешь боль каждого. Иногда тяжело смотреть, как они страдают, стараемся помочь всем, чем можем», – добавила она.

По итогам диспансеризации более половины обследованных направляются на медицинскую реабилитацию. В дальнейшем программу планируется расширить, чтобы охватить всех ветеранов СВО в республике.

