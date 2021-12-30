В Альметьевске в январские каникулы изменится график прививочных пунктов

В Альметьевске в январские каникулы изменится график некоторых пунктов вакцинации от Covid-19. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил глава района Тимур Нагуманов.

Спикер также призвал население сделать повторную прививку от коронавирусной инфекции.

«Речь идет не только о вакцинации, но и о ревакцинации. Если проходит полгода, настоятельно рекомендую пройти повторную вакцинацию. У меня у самого есть личный опыт ревакцинации, а также у моих родителей и тещи. Ревакцинация проходит легче, без последствий, не надо ее боятся, нужно в этом участвовать», — призвал мэр города.

На сегодня в Альметьевске провакцинировано 127 тыс. взрослого населения, первую вакцину от Covid-19 получили 96,9% взрослого населения.

В Альметьевске работает 9 стационарных пунктов и восемь — мобильных. После Нового года они возобновят свою работу 3 января.