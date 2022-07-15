В Альметьевске в уикенд покажут фильм Бекмамбетова и экспериментальный спектакль

Этим летом в Альметьевске в общественном центре «Алмет» состоится серия фестивалей-уикендов Artweekends. Об этом «Татар-информу» сообщила один из организаторов события — Валерия Агафонова.

По задумке организаторов, летняя программа объединит жителей города, которые интересуются современной культурой. Для жителей и гостей Альметьевска представят новые форматы мероприятий, посвященных театру, кино, науке и современному искусству. Всего состоятся четыре тематических уикенда.

Первый уикенд, который стартует 15 июля, будет посвящен современному театру. Совместно с фондом «Живой город» зрителям представят экспериментальный спектакль «Сережа» театральной резиденции «Особняк Демидова». Начало — в 19.00.

В полдень субботы, 16 июля, театральный художник и издатель Ксения Шачнева представит два мастер-класса для подростков «Как сделать так, чтобы про тебя поставили спектакль». В 15.00 заслуженный артист Республики Татарстан Павел Густов проведет два мастер-класса для взрослых по актерскому мастерству. В 18.00 состоится повтор спектакля «Сережа».

В полдень воскресенья, 17 июля, критик и журналист Антон Хитров прочтет лекцию «Почему современный театр такой странный?». А детей можно будет сводить на киноверсию красочной театральной кукольной постановки Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» в Театре Наций, озвученную голосами российских артистов: Евгения Миронова, Чулпан Хаматовой, Константина Хабенского, Инги Оболдиной и других. Начало — в 18.00.

События подготовили альметьевская галерея Sample и Центр современной культуры «Смена». Вход бесплатный.