В Альметьевске в сентябре заработает центр диспетчеризации

В сентябре в Альметьевске заработает центр диспетчеризации — важное цифровое решение позволит проводить работу по мониторингу и управлению пассажирскими перевозками. Об этом в рамках проекта «12 этаж» в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«В сентябре мы будем внедрять ряд цифровых решений — очень важных и нужных, автобусы и троллейбусы свяжутся в единую сеть и будут управляться из единой диспетчерской. Разрыв интервалов будет автоматически контролироваться, ни один водитель не сможет „поджать“ другого или „украсть“ пассажира. Это увеличит комфорт, количество единиц на маршруте, а у людей появится ритмичный период ожидания», — рассказал гость агентства.

По словам Нагуманова, проблема общественного транспорта сегодня характерна для всех небольших и средних городов. «Общаясь со многими коллегам по России, мы понимаем, что Альметьевск — один из немногих городов, где до сих функционирует крупномерный общественный транспорт, мы не деградировали до уровня „газелек“ и маленьких маршруток», — отметил он.

Глава района добавил, что для комфортной работы общественного транспорта в Альметьевске требуется примерно 200 млн рублей в год, однако бюджет муниципалитета может выделить 40-50 млн рублей. «Это очень большая сумма, на эти деньги можно сделать очень много, но мы все-таки поддержим общественный транспорт для того, чтобы он был доступным и комфортным», — сказал Тимур Нагуманов.