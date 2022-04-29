В Альметьевске в майские выходные будет ограничено движение транспорта

Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

1 мая на улицах Альметьевска пройдет 62-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Международному дню солидарности трудящихся. В связи с этим будет ограничено движение по улице Ленина от ул. Мусы Джалиля до проспекта Тукая. Об этом сообщает администрация района в своем Telegram-канале.

Участники преодолеют пять забегов по восемь этапов, в соревнованиях примут участие работники предприятий Альметьевоского района, ученики общеобразовательных школ и студенты. Старт эстафет запланирован на 10.00.

Помимо этого, в Альметьевске будет ограничено движение на время проведения репетиций празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Будут перекрыты центральные улицы города: Ленина, Джалиля, Гагарина. 6 мая ограничение будет действовать с 13.00 часов до 17 часов; 7 мая — с 11.00 часов и до пяти часов вечера. 8 мая — с 13.00 до 16.00; 9 мая — с 6.00 до 23.00 и с 13.00 до 18.00.