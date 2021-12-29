В Альметьевском районе планируется ввести 140 тыс. кв. метров жилья в 2022 году

В Альметьевском районе в 2022 году планируется ввести 140 тыс. кв. метров жилья. Планами на итоговой пресс-конференции поделился глава района Тимур Нагуманов.

Он уточнил, что также ожидается строительство большого пласта соципотечного жилья, точечно – инвестиционного коммерческого жилья.

«В будущем году на улице Строителей в микрорайоне „Алсу“ будет завершено строительство жилого комплекса впервые с подземным паркингом. Риэлторы рассказывают, что места на паркинге раскупают активнее, чем квартиры, потому что их покупают в том числе жители соседних домов», — рассказал градоначальник.

Помимо этого, будет возведен большой комплекс на улице Гафиатуллина, новые комфортабельные дома появятся и на улице Строителей. Кроме того, рядом с Инженерным лицеем планируется строительство еще одного многоквартирного дома.

В этом году в Альметьевском районе будет введено 120—130 тыс. кв. метров жилья, однако более точная цифра станет известна 31 декабря, так как сейчас к сдаче готовятся еще несколько объектов.