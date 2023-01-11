В Альметьевске в 2023 году откроется Школа креативных индустрий

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов в прямом эфире анонсировал создание в городе Школы креативных индустрий. В прошлом году Управление культуры Альметьевского муниципального района стала победителем федерального конкурса-проекта Президентского фонда креативных индустрий.

Школа будет базироваться в здании инженерного лицея. «Это будет очень интересный объект, который появится в этом году. Я думаю, что жители, а особенно в микрорайоне „Западные ворота“, по достоинству оценят новую школу», — отметил глава Альметьевского района.

На данный момент в республике существует лишь одна подобная школа — на базе Казанского художественного училища имени Фешина. Она была создана в рамках стратегической инициативы «Придумано в России».

Обучение предназначено для подростков от 12 до 17 лет. Школа по большей части специализируется на медийных направлениях, связанных с анимацией, дополненной реальностью, а также фото- и видеопроизводством.

Планируется, что в Альметьевске для слушателей курса добавится обучение аудио- и визуальным искусствам, в рамках которого будут ставиться эксперименты.