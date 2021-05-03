news_header_top_970_100
В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса
Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран
Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
3 мая 2021  23:30
Эльза Кузнецова

В Альметьевске в 2021 году реконструируют мемориал воинам-интернационалистам

В Альметьевске в 2021 году реконструируют мемориал воинам-интернационалистам
news_top_970_100

В Альметьевске в этом году начнется реконструкция памятника погибшим в Афганистане и Чечне воинам. Об этом сообщил исполнительный комитет Альметьевского района, отвечая на заявку местного жителя на сайте «Народного контроля».

«Памятник афганцам рушится! Плиты упали, щели огромные, страх. Рядом здания ТН („Татнефти“ — прим. Т-и), красавцы. Такой горький контраст... Неужели нельзя плиты подклеить? Подремонтировать, не позориться. Отремонтируйте, пожалуйста, памятник афганцам!» — написал пользователь под инициалами П. М. 

Мемориальный комплекс погибшим воинам находится на улице Ризы Фахретдина. Он был открыт 6 июля 1997 года. На мемориале высечены имена воинов, погибших во время службы в Афганистане и Чечне. 

Представители исполкома сообщили, что памятник отремонтируют. «Реконструкция памятника будет проведена в текущем году», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в 2021 году в Альметьевске пройдет реконструкция пешеходной зоны вдоль улицы Ризы Фахретдина — от улицы Ленина до Советской, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В 2020 году на этой улице была благоустроена дворовая территория в рамках республиканской программы «Наш двор». Теперь в проекте бульвара будут предусмотрены пешеходные связи с этой территорией.

Фото: «Народный контроль».

альметьевский район народный контроль реконструкция объектов
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное