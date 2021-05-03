В Альметьевске в 2021 году реконструируют мемориал воинам-интернационалистам

В Альметьевске в этом году начнется реконструкция памятника погибшим в Афганистане и Чечне воинам. Об этом сообщил исполнительный комитет Альметьевского района, отвечая на заявку местного жителя на сайте «Народного контроля».

«Памятник афганцам рушится! Плиты упали, щели огромные, страх. Рядом здания ТН („Татнефти“ — прим. Т-и), красавцы. Такой горький контраст... Неужели нельзя плиты подклеить? Подремонтировать, не позориться. Отремонтируйте, пожалуйста, памятник афганцам!» — написал пользователь под инициалами П. М.

Мемориальный комплекс погибшим воинам находится на улице Ризы Фахретдина. Он был открыт 6 июля 1997 года. На мемориале высечены имена воинов, погибших во время службы в Афганистане и Чечне.

Представители исполкома сообщили, что памятник отремонтируют. «Реконструкция памятника будет проведена в текущем году», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в 2021 году в Альметьевске пройдет реконструкция пешеходной зоны вдоль улицы Ризы Фахретдина — от улицы Ленина до Советской, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В 2020 году на этой улице была благоустроена дворовая территория в рамках республиканской программы «Наш двор». Теперь в проекте бульвара будут предусмотрены пешеходные связи с этой территорией.

Фото: «Народный контроль».