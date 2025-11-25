В Альметьевске установили пункты по приему вещей

У жителей Альметьевска появилась возможность передать ненужные, но пригодные вещи. В городе установили первые четыре фандомата для сбора одежды, обуви, сумок, игрушек, текстиля и книг. Проект направлен на то, чтобы дать вещам вторую жизнь – передать их тем, кто нуждается, либо отправить на переработку.

Инициатором является Центр помощи «Хаер» («Благо»), реализующий проект на грант нефтяников. С 2022 года в рамках этой программы было установлено около 20 подобных контейнеров в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Как уточнили в администрации района, в Альметьевске первые четыре фандомата расположены по адресам: ул. Ивана Новикова, 1 к 1; ул. Шевченко, 176; ул. Рината Галеева, 35; зона Д, напротив вертолетной площадки.

В контейнеры принимают вещи в идеальном или хорошем состоянии: одежду, обувь, головные уборы, сумки, аксессуары, игрушки, текстиль и книги.

Есть важное правило: перед сдачей вещи необходимо постирать, высушить, аккуратно сложить в пакет и завязать его.

Все собранное отправляют в сортировочный центр в Набережных Челнах. После сортировки годные вещи передают малообеспеченным семьям, многодетным родителям, воспитанникам детских домов, погорельцам и другим нуждающимся.

Те предметы, которые имеют небольшой износ и не подходят для дальнейшего ношения (например, из хлопка, махры, фланели), отправляются на переработку на предприятия Московской и Ивановской областей. Из них производят ветошь, нетканое полотно и строительные материалы, которые затем используются на производствах, в приютах для животных и других сферах.

Кроме того, часть вещей передается дизайнерам и мастерам для апсайклинга – создания новых предметов одежды и интерьера.