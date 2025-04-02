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Общество 2 апреля 2025 09:54

В Альметьевске установили канализационные «ловушки» – видео

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В Альметьевске установили канализационные «ловушки» – видео

«Альметьевск-Водоканал» установил специальные «ловушки» на выходе канализационных сетей многоквартирных домов, чтобы задерживать бытовой мусор, который часто становится причиной засоров.

С начала 2025 года специалисты канализационного отдела компании устранили свыше 1,5 тыс. засоров в городской системе водоотведения. Основная причина проблем – нарушение жителями правил пользования канализацией.

Конструкция «ловушки» напоминает трезубец или грабли: ее зубцы задерживают крупный мусор, средства личной гигиены, тряпки и другие предметы, которые жильцы выбрасывают в канализацию. Именно такие отходы становятся причиной частых засоров и доставляют неудобства горожанам.

Первые устройства установлены у дома №13 на улице Мира. В дальнейшем компания планирует расширить проект и оборудовать «ловушками» другие адреса.

В «Альметьевск-Водоканале» подчеркивают, что эта мера не только помогает предотвратить засоры, но и служит наглядным напоминанием о важности бережного отношения к канализационной системе.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

#канализация #Альметьевск
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