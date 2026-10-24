В Альметьевске установили два новых аппарата для лучевой терапии

Фото: пресс-служба РКОД имени профессора М. З. Сигала

В филиале Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М. З. Сигала в Альметьевске завершили монтаж двух современных линейных ускорителей Halcyon. Оборудование приобрела компания «Татнефть».

Новые аппараты позволят проводить высокоточную лучевую терапию: воздействовать непосредственно на опухоль и при этом максимально сохранять окружающие здоровые ткани. Вместе с ускорителями закупили оборудование для планирования лечения и контроля дозы облучения.

При поддержке руководства Татарстана в филиале отремонтировали и подготовили помещения для установки высокотехнологичного оборудования. Особое внимание уделили комфорту пациентов – в том числе во время ожидания и прохождения лечения.

Сейчас специалисты альметьевского филиала РКОД имени профессора М. З. Сигала проходят необходимое обучение. Первых пациентов на новом оборудовании планируют принять до конца года.

Благодаря новым аппаратам жители юго-востока Татарстана смогут проходить современную лучевую терапию в Альметьевске, не выезжая в другие города.