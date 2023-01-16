В Альметьевске скончался почетный житель города Василий Терентьев

Фото: пресс-служба главы Альметьевского района РТ

Сегодня в Альметьевске на 86-м году жизни скончался почетный местный житель Василий Терентьев, который стоял у истоков становления города.

Василий Терентьев родился 13 августа 1937 года в поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области. В Альметьевск приехал в конце 50-х годов. Устроился водителем: он водил всё, что движется, грузовик или автобус — различий особых не делал. Дома, для которых шофер возил камень из Чупаева, до сих пор стоят в городе.

В 1962 году Василий Терентьев начал работать водителем автобуса Альметьевского производственного объединения пассажирского автотранспорта. В конце 80-х был избран председателем совета трудового коллектива. Тогда же получил медаль «За трудовую доблесть» и звание ветерана труда.

Кроме того, Терентьев был награжден почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, знаком Министерства автотранспорта РСФСР и ЦК профсоюзов работников автотранспорта I степени «За многолетнюю работу без дорожных происшествий». Звание «Почетный гражданин города Альметьевска» получил в 1993 году.

Отпевание и церемония прощания состоятся 17 января в 11.00 в соборе Казанской иконы Божией Матери, сообщили в пресс-службе главы Альметьевского района РТ.