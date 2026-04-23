В Альметьевске – угроза атаки БПЛА, аэропорты Нижнекамска и Бугульмы закрыты

В Татарстане ночью 23 апреля объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом в 3.07 сообщило ГУ МЧС России по РТ.

Позднее, в 5.19, в Альметьевске была объявлена угроза атаки БПЛА, она действует до сих пор. Жителей города просят спуститься в укрытия (подвалы, паркинги), не подходить к окнам, быть внимательными и осторожными.

Кроме того, в 5.05 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Бугульмы, а в 5.18 – в нижнекамском аэропорту «Бегишево». Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в связи с этим в Росавиации.