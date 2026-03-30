news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 30 марта 2026 13:15

В Альметьевске участники СВО вручили юным гражданам паспорта

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В городском ЗАГСе Альметьевска состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов 23 юным жителям города.

Главные документы граждан Российской Федерации вручили ветераны СВО и участники боевых действий Алексей Нестеров и Глеб Меркулов. Они пожелали подросткам смело идти к своим мечтам, помнить о чести и ответственности, которые несет паспорт, и стать настоящими созидателями будущего страны.

«Это начало нового, ответственного этапа в жизни каждого подростка», – отметили организаторы мероприятия.

Церемония прошла в рамках национального проекта «Молодежь и дети», направленного на поддержку подрастающего поколения и воспитание патриотизма.

Алексей Нестеров является депутатом городского Совета, ветеран боевых действий и участник СВО. Глеб Меркулов – участник СВО и победитель республиканского конкурса «Батырлар».

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

Новости партнеров