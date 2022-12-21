В Альметьевске участницы клуба «Ретро» начали плести маскировочные сети

Фото: "Знамя труда"

В Альметьевске участницы клуба «Ретро» присоединились к плетению маскировочных сетей для бойцов, участвующих в спецоперации. Цех, в котором собираются неравнодушные жители нефтеграда, развернулся на цокольном этаже кафе в городском парке.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе главы Альметьевского района, осенью сети плели в осенней расцветке, сейчас плетут «зиму». Для такой сети требуется много белой ткани — подходит старое постельное белье, тюль.

Кто-то из горожан приносит ткани, кто-то конструирует, а кто-то плетет. Альметьевцы находят время в обеденный перерыв, после работы и в выходные дни.

Одна сетка размером 3 на 6 метров — это основа рыболовной сетки, полоски ткани и два дня усердной работы.

Участницы волонтерского движения уверяют, что будут делать маскировочные сети столько, сколько нужно. Они всегда рады новым добровольцам, новым друзьям в труде.

Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент России Владимир Путин. В период с 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).