news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 июня 2022  16:01
Павел Климчак

В Альметьевске тушат пожар на складе рыбных консервов

news_top_970_100

Сегодня днем на улице Объездной в Альметьевске загорелась крыша склада готовой продукции производства рыбных консервов. О возгорании сообщили в половину третьего по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место быстро прибыли пожарные, которые сразу принялись тушить огонь. Также специалисты Роспотребнадзора и минэкологии РТ проводят замеры воздуха – угрозы для окружающей среды и жителей Альметьевска нет.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В половину четвертого огнеборцы локализовали пожар на площади 750 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#пожар #склад #Альметьевск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100