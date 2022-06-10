В Альметьевске тушат пожар на складе рыбных консервов

Сегодня днем на улице Объездной в Альметьевске загорелась крыша склада готовой продукции производства рыбных консервов. О возгорании сообщили в половину третьего по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место быстро прибыли пожарные, которые сразу принялись тушить огонь. Также специалисты Роспотребнадзора и минэкологии РТ проводят замеры воздуха – угрозы для окружающей среды и жителей Альметьевска нет.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В половину четвертого огнеборцы локализовали пожар на площади 750 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.