В Альметьевске судят пристава, обвиняемого в мошенничестве на 3,4 млн рублей

В Альметьевском городском суде продолжается рассмотрение дела в отношении судебного пристава-исполнителя. Сотрудница обвиняется в превышении должностных полномочий, мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, женщина похитила более 3,4 млн рублей с депозитного счета службы судебных приставов. Денежные средства пристав якобы перечисляла взыскателю по исполнительному производству, в качестве которого выступал ее знакомый. В результате деньги они присваивали и делили между собой.

Свою вину женщина полностью признала. Ранее второй соучастник преступления скончался. Рассмотрение дела продолжается.