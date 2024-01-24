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Происшествия 24 января 2024 14:37

В Альметьевске судят пристава, обвиняемого в мошенничестве на 3,4 млн рублей

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В Альметьевском городском суде продолжается рассмотрение дела в отношении судебного пристава-исполнителя. Сотрудница обвиняется в превышении должностных полномочий, мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, женщина похитила более 3,4 млн рублей с депозитного счета службы судебных приставов. Денежные средства пристав якобы перечисляла взыскателю по исполнительному производству, в качестве которого выступал ее знакомый. В результате деньги они присваивали и делили между собой.

Свою вину женщина полностью признала. Ранее второй соучастник преступления скончался. Рассмотрение дела продолжается.

#суд
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