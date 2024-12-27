В Альметьевске суд оштрафовал управляющую компанию за сырой подвал в многоэтажке

Мировой судья Альметьевского района оштрафовал управляющую компанию «Первый поселок» за несвоевременное исполнение требований республиканской жилинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В доме № 58А на улице Тельмана требовалось осушение подвального помещения, поскольку постоянная влажность создавала значительные неудобства для жильцов, а также ремонт ступеней на лестничных клетках. Работы планировалось завершить до 28 ноября. Тем не менее инспектор зафиксировала недочеты при повторной проверке 6 декабря.

Представитель управляющей компании отверг обвинения, утверждая, что ступени находятся в удовлетворительном состоянии, а для осушения подвала требуется дополнительное время. Он настаивал на том, что предписание выполнено.

В Госжилинспекции объяснили, что сроки выполнения предписаний были нарушены. Кроме того, там подчеркнули, что для высыхания подвала было достаточно обеспечить его регулярное проветривание. В итоге суд назначил УК штраф в размере 130 тысяч рублей.