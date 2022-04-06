За весенние каникулы автоинспекторы РТ провели более 250 рейдов на нарушения ПДД с детьми

С 23 марта по 5 апреля в Татарстане прошло мероприятие «Весенние каникулы», которое было направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. За это время автоинспекторы провели 1537 бесед в школах и детских садах, более 200 тематических мероприятий с детьми, 252 рейда по профилактике нарушений ПДД и 91 тренинг по БДД в родильных домах.

«Внимание автоинспекторов было акцентировано на профилактику нарушений правил перевозки детей и использование пешеходами световозвращающих элементов. К массовым мероприятиям присоединились молодежные организации», – сообщил начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РТ Рамиль Ахтамзянов.

Фото: ГИБДД РТ

Так, в Альметьевске студенты медколледжа напомнили водителям, что необходимо снижать скорость и быть предельно внимательным во время движения около образовательных организаций. Кроме того, студенты призвали водителей всегда перевозить детей в автокреслах.

Как напомнили в ГИБДД РТ, детей необходимо перевозить в легковом автомобиле в детском автокресле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем – до 7 лет. Однако Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить ребенка в автокресле на заднем сиденье также вплоть до 12 лет.

Фото: ГИБДД РТ

В Зеленодольске юные инспекторы движения провели флешмоб, во время которого призвали водителей и своих родителей соблюдать ПДД для сохранения жизни детей и взрослых. Также в ГИБДД напомнили и об эффективности световозвращающих элементов.

«При ближнем свете фар водитель увидит пешехода на расстоянии 50 метров, а использование световозвращающих элементов увеличивает расстояние до 200 метров. При дальнем свете фар без световозвращателя пешеход будет виден водителю на расстоянии 100 метров, а с использованием данных элементов – на расстоянии 350 метров», – напомнил Рамиль Ахтамзянов.

Фото: ГИБДД РТ

Также во время мероприятия автоинспекторы внимательно следили за юными нарушителями ПДД на улице. Информация о ребенке-нарушителе передавалась в его школы, где в дальнейшем с ним должна осуществляться профилактическая работа. Подобные мероприятия продолжаются.