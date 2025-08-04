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Общество 4 августа 2025 08:46

В Альметьевске стартуют «Праздники дворов»

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В Альметьевске стартуют «Праздники дворов»

С 4 по 8 августа в Альметьевске вновь пройдут «Праздники дворов» – традиционные встречи жителей, приуроченные к завершению благоустройства в рамках программы «Наш двор», инициированной Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Как и в прошлые годы, в каждом дворе жителей ждет насыщенная программа: концерт, творческие мастер-классы, спортивные игры, угощения и множество сюрпризов.

Организаторы проекта «Лето в Татарстане» позаботились о том, чтобы атмосфера праздника была по-настоящему душевной и семейной.

График мероприятий: 4 августа – ул. Ризы Фахретдина, 65; 5 августа – ул. Радищева, 61 и ул. Тимирязева, 47; 6 августа – ул. Жуковского, 10; 7 августа – ул. Ленина, 4 и 8; 8 августа – ул. Рината Галеева, 23.

Начало мероприятий – в 17:00.

«Наш двор – добрые соседи» – это больше чем программа. Это про то, как благоустроенное пространство объединяет людей и создает атмосферу уюта и тепла рядом с домом», – отмечают в районной администрации.

Программа Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова «Наш двор» занимается комплексным благоустройством придомовых территорий Татарстана с 2020 года. Всего в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов многоквартирных домов.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#наш двор #лето в Татарстане
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