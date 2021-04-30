В Альметьевске стартуют экскурсии по арт-объектам проекта «Сказки о золотых яблоках»

Завтра, 1 мая, команда паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках» начнет проводить бесплатные экскурсии по Альметьевску и уникальным арт-объектам проекта. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили организаторы акции.

В общей сложности в первые майские выходные для жителей и гостей города состоятся три увлекательных путешествия. Гиды Альбина Нургалиева, Лилия Симонова и Зульфия Хайбуллина расскажут о мифах, легендах и историях родного края, послуживших вдохновением для художников — создателей арт-объектов.

Все программы — авторские. Альбина Нургалиева откроет первую экскурсию нового сезона. Маршрут пройдет через АПТС и каскад прудов, а завершится у сквера «Татнефти». Гид расскажет не только об объектах паблик-арт-программы, но и самом городе, а также о сквере «Татнефти». Начало — в 11 часов.

На следующий день, 2 мая, экскурсию проведет гид по сказкам Лилия Симонова. Местом встречи станет Центральная районная больница. Участники экскурсии увидят постоянную световую инсталляцию «Ковер», муралы «Белые цветы» и «Реконструкция неба».

«Представим себя пешками и погуляем по нарисованной доске „Альметьевских нард“ и завершим экскурсию муралом „Луна и солнце“. Попробуем его оживить при помощи AR-технологии», — пояснили организаторы.

Каждая из экскурсий открывает город и искусство его улиц с новой стороны. В частности, 4 мая с арт-объектами будут знакомить детей. Вместе с гидом ребята «оживят» муралы и разгадают их тайны. Начало — в 13 часов, иесто встречи — мурал «Госпожа Гусыня».

На все экскурсии необходима регистрация по ссылке в описании профиля @almetpublicart.

«Экскурсии — это только часть программы, на самом деле это бесплатная образовательная программа для всех желающих. Это культура Альметьевска и Татарстана, перенесенная на стены и воплощенная в интереснейших уникальных арт-объектах. Например, арт-объект, посвященный факелу, взят из истории и жизни Альметьевска, когда факелы освещали город и люди спокойно возвращались домой. Все это об Альметьевске, соединенное и воссозданное с помощью новых технологий. Кстати, созданные арт-объекты были соединены общим велосипедным маршрутом», — уточнили в пресс-службе проекта.

В результате совместной работы истории, которые были собраны в Альметьевском районе (в том числе сюжеты и изображения из старинных сказок и букварей), перекочевали из музейных экспозиций и редких книг на стены домов и в общественные пространства.

«В роли экспертов выступают наши же историки, ученые, искусствоведы из Музея ИЗО, Института Ш. Марджани, которые хорошо знают историю Татарстана. В роли художников выступают художники из Татарстана, России и разных стран мира», — отметили инициаторы акции.

«Сказки о золотых яблоках» — это долгосрочная программа развития общественных пространств и локальных сообществ города Альметьевска. Инициатором проекта являются нефтяники, а его реализацией занимается Институт исследования стрит-арта Санкт-Петербурга.