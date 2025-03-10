В Альметьевске стартует проект о разработке нового художественного языка для театра

В Альметьевске стартует театральный проект «Аркадаш».

Как сообщают организаторы, данный проект посвящен исследованию самоидентичности региона и разработке нового художественного языка для театра и смежных жанров искусства. В центре внимания – регионализм как способ постижения истории, традиций, природы и традиций Татарстана.

«Аркадаш» — это объединение двух театральных лабораторий, каждая из которых исследует регионализм с разных сторон. Земля, история, культура и природа Татарстана становятся ключевыми темами для работы художников, созидающих новые формы и смыслы. Проект открывает возможности для глубокого анализа традиций и мифов, а также их современного переосмысленного воплощения в театре», - рассказали организаторы.

Проект включает две лаборатории, каждая из которых будет работать с уникальной методологией:

«Караш» — театральная лаборатория молодых профессионалов, которая фокусируется на исследовании районов Татарстана и создании художественных произведений, основанных на фактах и местных реалиях. Участники лаборатории, студенты ГИТИСа (Дамир Сидеев, Талия Тухватуллина, Ильнур Гарифулла, Камиль Гатаулла, Нажия Галимова), используя метод фактологии (изучение событий и явлений), режиссеры погружаются в особенности разных территорий региона, чтобы через их призму создать новые театральные формы.

Финал лаборатории — фестиваль работ участников «Караш», который пройдет на разных площадках в Альметьевске в марте 2025 года.

Вторая - «Аваздаш» — театральная лаборатория профессионалов, участников творческого объединения «Алиф» (Туфан Имамутдинов, Нурбек Батулла, Йолдыз Миннуллина, Эльмир Низамов, Мария и Марсель Нуриевы), ориентирована на мифологические и символические темы. Исследования в этой лаборатории превращаются в синтетическое произведение, которое может быть классифицировано как спектакль. Здесь участники погружаются в культурный контекст региона, создавая произведения, которые соединяют традицию и современность.

Финал лаборатории — фестиваль работ участников «АВАЗДАШ», который состоится в Альметьевске осенью 2025 года.

Еще проект включает серию мастер-классов, встреч с экспертами, а также публичных обсуждений, которые будут проходить в Альметьевске в рамках каждой лаборатории. Итоговые спектакли, как финальные работы участников лабораторий, покажут в конце каждой из программ.

Проект реализуется с целью стимулировать творческую активность и привлечь внимание к локальной культуре через современные театральные практики. Организаторы проекта - Благотворительный фонд «Татнефть» при кураторстве участников творческого объединения «Алиф».