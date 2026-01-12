В Альметьевске стартует фотовыставка «Отец героя», посвященная участникам СВО и их семьям

В январе 2026 года в Альметьевске будет реализован социально значимый проект «Отец героя». Его цель – создать фотолетопись памяти и уважения, рассказав о связи отцов и сыновей, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции.

Проект рассказывает не только о сыновьях-героях, но и об отцах, чья поддержка, жизненная мудрость и ценности стали для них опорой. Через портреты и семейные истории организаторы хотят показать преемственность поколений, силу родительского примера и глубину семейных связей.

Как уточнили в администрации района, участие в проекте бесплатное. Для того чтобы стать участником фотосессии, необходимо направить организаторам информацию о семье: фамилию, имя и отчество отца (при согласии – должность или род деятельности), фамилию, имя и отчество сына с формулировкой «участник специальной военной операции», краткую историю семьи объемом 3–5 предложений, информацию о достижениях сына в рамках СВО, а также фотографию сына, желательно в военной форме.

Фотосессии будут проходить в Школе креативных индустрий по адресу: г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, 68. Съемки запланированы на 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 и 31 января 2026 года. Время работы фотостудии – с 12:00 до 14:00.

Итогом проекта станет фотовыставка, на которой будут представлены портреты отцов, держащих в руках фотографии своих сыновей. Экспозиция станет эмоциональным высказыванием о долге, любви к Родине, преемственности поколений и семейных ценностях.

Для аккредитации и получения дополнительной информации, а также для подачи заявок на участие можно обратиться по телефону: 8 (950) 311-46-45.