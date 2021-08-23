В Альметьевске стартовали праздники добрососедства под открытым небом

Во дворах Альметьевска стартовали праздники добрососедства, которые проходят под названием «Наш двор — добрые соседи». В мероприятиях участвуют жители домов, во дворах которых они проводятся. Планируется организовать аналогичные мероприятия и в деревнях — также во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщил глава района Тимур Нагуманов в прямом эфире, который прошел в соцсети Instagram.

По словам мэра Альметьевска, в условиях пандемии коронавируса действуют ограничения, не всегда возможно провести праздники в закрытом режиме в помещениях, поэтому была выдвинута идея проводить уличные мероприятия во дворах.

Сегодня праздники прошли по адресам: ул. Чернышевского, д. 10, ул. Маяковского, д. 24, ул. Валиева, д. 1, ул. Советская, дд. 177 и 179. «На самом деле праздник двора можно устроить совершенно по любому адресу, в любой локации, было бы желание жителей. Поэтому если жителям многоквартирного дома хочется организовать праздник двора, можно обратиться ко мне в директ либо в Департамент ЖКХ, в крайнем случае — в свою управляющую компанию. Мы решим вместе с вами, как наиболее интересно провести этот праздник и пригласить на него как можно больше участников», — рассказал мэр.

На прошлой неделе в рамках проекта «Наш двор — добрые соседи» состоялись праздничные мероприятия во дворах по адресам: ул. Чехова, д. 35, ул. Ленина, дд. 12, 16 и 20, ул. Тельмана, дд. 59 и 59а. Каждый смог потанцевать, попеть, пообщаться за накрытым столом и просто отдохнуть после работы. Весь вечер радовали жителей выступления артистов города. На праздниках были представлены локации Альметьевского краеведческого музея «Интеллектуальная викторина» и «Литературные дворики» от городских библиотек. Весело провели время и самые маленькие жители города.