В Альметьевске, во дворе по улице Ризы Фахретдина, 65, состоялся первый праздник в рамках проекта «Лето в Татарстане». Жителей ждали музыка, игры, мастер-классы, конкурсы и атмосфера настоящего дворового уюта.

Программа собрала взрослых и детей: на площадках работали аниматоры, проходили спортивные активности, творческие мастерские и выступления музыкальных коллективов города.

В открытии праздника приняли участие руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, заместитель главы района Роза Афлятунова и председатель Совета ветеранов Владимир Яшанин. Поздравления жителям также адресовали депутаты городского Совета Айдар Шарифуллин и Николай Бочкарев.

Центральным моментом вечера стало чествование активных жителей, которые внесли значимый вклад в развитие и благоустройство своего двора. Им вручили благодарственные письма и памятные подарки.

Как уточняют в пресс-службе администрации, серия праздников «Наш двор – добрые соседи» продолжится в других районах города.

Программа «Наш двор» реализуется в Татарстане по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. За пять лет в Альметьевском районе благоустроено 300 дворов, а в 2025 году обновления коснутся еще 51 дворовой территории.